Verissimo, la cantante Arisa confessa: 'Lascerei la mia carriera per amore'

Arisa è diventata famosa nel 2009 con la canzone "Sincerità" portata al Festival di Sanremo. Dopo il Festival della canzone italiana, la sua carriera ha preso il volo, ed oltre al lavoro da solista ha partecipato ad altri show come "X Factor", "Amici di Maria de Filippi" e "Il Cantante Mascherato".

Nella puntata di "Verissimo Le Storie" andata in onda oggi pomeriggio, c'era anche Arisa, che è stata intervistata da Silvia Toffanin all'indomani della sua partecipazione come ospite a Sanremo 2020.

Il suo sogno, raccconta Arisa a Silvia Toffanin, "era essere la moglie perfetta, quella che si sarebbe presa cura della famiglia, invece sono diventata la faccia e la voce dei progetti", e a volte tutto questo non le piace.

Da piccola ha fatto i lavori più disparati, tra cui l'estetista, una professione che amava molto, e per cui quasi non voleva partecipare a Sanremo 2009. Ma poi le cose sono andate diversamente, anche se la cantante ammette che "chissà, non siamo mai contenti di quello che abbiamo, forse se non fossi qui adesso, magari sarei frustrata per non essere diventata una cantante".

E l'amore? C'è, conferma Arisa, e continua dicendo: "Per amore lascerei perdere la mia carriera[...] e se non dovessi più fare questo lavoro mi piacerebbe donare la mia voce alla Chiesa".

Rimanendo in tema Sanremo, Fiorello e Amadeus sono quasi riconfermati per Sanremo 2021, mentre un altro ex concorrente del Festival della canzone italiana, Marco Carta, si scontra con Barbara d'Urso.