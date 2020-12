Verissimo, Elisabetta Gregoraci: 'Mio figlio geloso di Pierpaolo mentre Briatore...'

Elisabetta Gregoraci ha detto addio al Grande Fratello Vip per potersi dedicare nuovamente alla sua famiglia. Certo gli ultimi mesi vissuti nella casa non sono stati di certo semplici e, ora la showgirl ha deciso di dire la sua su tutto, nel corso della puntata odierna di Verissimo.

Intervistata da Silvia Toffanin, l'ex signora Briatore ha parlato in primis del suo rapporto con il piccolo Nathan Falco che ha sofferto moltissimo per la sua lontananza: "Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più ma per noi era una cosa naturale".

Elisabetta Gregoraci ha anche ammesso di aver già avuto un confrontarsi con il suo ex marito e di essere stata redarguita per alcuni suoi comportamenti: "Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni". Invece sulla sua liason con Pierpaolo Pretelli ha detto: "Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un’amicizia". Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se ci sarebbe potuto essere qualcosa al di fuori della casa, la sua risposta è stata piuttosto dubbia.

La Gregoraci ora si gode il tempo con suo figlio, e sembra aver finalmente ritrovato la sua serenità.