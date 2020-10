Verissimo, Giulio Berruti e quell'esilarante retroscena su Maria Elena Boschi

Giulio Maria Berrutiintervistato da Silvia Toffanin a Verissimo ha fatto una romantica dichiarazione a Maria Elena Boschi, la deputata con cui ormai fa coppia fissa da alcuni mesi.

I due si erano conosciuti diversi anni fa all'esterno di un cinema ma, il loro tenero rapporto d'amore è nato solo poco dopo il lockdown a causa di un incontro del tutto casuale: "Alla fine del lockdown avevo terminato la mia precedente relazione, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale. Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza. Si tratta di una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica".

Tempo fa proprio la ex di Berruti aveva fatto dichiarazioni piuttosto dure sulla fine del loro rapporto, sostenendo che l'attore avesse iniziato a frequentare Maria Elena Boschi prima ancora che la loro storia fosse dichiarata definitivamente chiusa.

Nel corso della chiacchierata a Verissimo, Berruti ha anche raccontato un simpatico retroscena su uno dei loro primi incontri: "La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati".