Il vero rammarico di Emilia Clarke dopo la stagione finale di Game of Thrones

Sono trascorse più di due settimane dalle messa in onda del finale di stagione di Game of Thrones e molti membri del cast hanno riflettuto in questi giorni sul tempo trascorso nella serie. Tra questi anche Emilia Clarke, storica interprete di Daenerys Targaryen nello show. L'attrice ha conversato recentemente con Regina Hall per Actors on Actors.

Durante la chiacchierata, Emilia Clarke ha manifestato il suo grande rimpianto per la stagione finale. Penserete per caso al destino riservato a Daenerys? No, affatto. Il più grande rammarico di Emilia Clarke è non aver portato via un souvenir dal set.

"Come ti senti lasciandoti alle spalle quel mondo? Lasciando andar via i tuoi draghi? Hai preso qualcosa dal set?" ha chiesto Regina Hall.

"Non ho preso nulla e me ne pento profondamente. Sono molto seccata. Spero davvero che gli showrunner mi regalino un drago. Ho bisogno dei miei calzini puzzolenti, penso di averli presi" ha risposto scherzando l'attrice.



Si spera che gli showrunner, David Benioff e D.B. Weiss, abbiano letto l'intervista e abbiamo messo insieme tutti i dolci ricordi delle star.

Ora che ha lasciato il ruolo di Daenerys Targaryen, Emilia Clarke ha diversi progetti in corso; sarà possibile vederla in una commedia romantica di Paul Feig, con Emma Thompson, Michelle Yeoh e Henry Golding, per poi essere protagonista di Above Suspicion, il nuovo thriller di Philip Noyce.

Emilia Clarke ha confessato inoltre che gli abiti di Daenerys erano una tortura e in queste ore è comparso sul web un video che mostra le sequenze esilaranti del backstage durante le scene affettuose tra Jon Snow e Daenerys.