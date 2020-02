Ecco il vero serial killer che ha ispirato la quarta stagione di Dexter

Dexter era una serie che basava tutta la sua narrazione sulla psicologia dei serial killer. Nella quarta stagione ha avuto un ruolo centrale lo spietato personaggio interpretato da John Litgow, ispirato al vero omicida noto come Killer BTK, apparso anche in Mindhunter.

A dire il vero, la relazione tra Arthur Miller (il killer della serie) e il protagonista ha contribuito a rendere la quarta stagione di Dexter una delle migliori dello show. Nell'incredibile finale Miller uccideva la moglie di Dexter, Rita, e lasciava il figlio in una pozza di sangue della madre, e ciò riportava Dexter a rivivere i traumi infantili.

Il serial killer a cui è ispirato si chiama Dennis Rader, ed ha sempre vissuto una vita normalissima in Kansas: padre di famiglia, cittadino modello. Nel 1974 ha però iniziato ad uccidere, seguendo un modus operandi per il quale è stato soprannominato BTK (lega, tortura, uccidi). Sceglieva vittime ben precise, che gli ricordassero i traumi familiari subiti. Purtroppo la sua precisione e la sua abilità gli hanno permesso di uccidere innumerevoli vittime fino al 1991, anno in cui smise perché non aveva più tempo di programmare accuratamente gli omicidi e allo stesso tempo vivere una vita normale. È stato assicurato alla giustizia poiché ha continuato a scrivere lettere provocatorie anche dopo la sua attività criminale e ciò ha permesso alla polizia di risalire a lui nel 2005.

La sua figura, oltre ad aver ispirato gli autori di Dexter, ha anche affascinato Stephen King, che ne ha tratto un racconto intitolato Full Dark, No Stars. Inoltre, una rappresentazione del Killer BTK è presente anche in Mindhunter. Qui il personaggio appare come una figura misteriosa, slegata dalla trama principale. Lo vediamo soprattutto nelle introduzioni delle puntate, mentre osserva delle persone, si nasconde, o compie ricerche in biblioteca: simboleggia perfettamente il lato più disturbante e inquietante dei serial killer. Per saperne di più sulla straordinaria serie Netflix vi rimandiamo alla recensione di Mindhunter 2.