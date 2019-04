Il vero volto dei supereroi nel nuovo trailer gore e iper-violento di The Boys

Dopo le ultime dichiarazioni di Eric Kripke, creatore di Supernatural e adesso co-creato di The Boys, l'attesissimo adattamento televisivo del dissacrante fumetto cult di Garth Ennis e Darick Robertson torna a mostrarsi adesso in tutta la sua violenza gore nel nuovo e spettacolare trailer ufficiale.

Il filmato è intitolato in inglese "Uncensored Spank Teaser Trailer", che significa proprio "sculacciata non censurata" e ci mostra infatti scene iper-violente e assurde che sembrano richiamare perfettamente lo stile divertito, di genere e splatter della colossale opera di Ennis.



Assistiamo così all'incontro tra Billy Butcher (Karl Urban) e la new entry nel gruppo di "controllo dei supereroi" conosciuto come The Boys, Piccolo Hughie (Jack Quaid), a scene che rivelano il vero volto vizioso e malefico dei supereroi - specie dei membri de I Sette - e anche a qualcosa di più spinto, come una scena di sesso orale tra un malcapitato e una di queste donne con i super poteri, che in preda all'orgasmo del rapporto non si controlla e schiaccia la testa dell'uomo tra le gambe.



The Boys vede nel cast anche Tomer Capon (Il Francese), Laz Alonso (Latte di Madre) e Karen Fukuhara (La Femmina), per un'uscita prevista su Amazon Prime Video il prossimo 26 luglio.