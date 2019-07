Veronica Mars, ogni cameo nei nuovi episodi del revival

Avete già visto i nuovi episodi di Veronica Mars? E vi siete accorti di tutti i volti noti che giravano per Neptune? Il sito TV Guide ha raccolto in un articolo i cameo degli otto episodi del revival di Hulu, che vi riportiamo qui di seguito.

Alcuni grandi ritorni, alcune assenze importanti, e tanti riferimenti alle prime stagioni hanno caratterizzato i nuovi episodi di Veronica Mars, assieme a parecchie bombe e a uno scioccante finale di stagione.

E come accadde anche per il film, sono stati diversi gli attori che hanno scelto di tornare anche solo per una scena. Il sito TV Guide ha deciso di fare l'appello e raccogliere i cameo che potete vedere ance nella nostra gallery fotografica.

Hector (Patrick Wolff), il fedele amico e braccio destro di Eli "Weevil" Navarro, il capo della banda dei PCHers. Liam Fitzpatrick (Rodney Rowland), il capofamiglia dei temibili Fitzpatrick, attivi nel campo della droga e praticamente ogni azione illecita che vi possa venire in mente. Come ogni criminale in città, ha una lunga storia con i Mars. In questa stagione torna come proprietario della ditta rifornitrice di macchinette che sarà lateralmente coinvolta nel caso delle esplosioni. Tim Foyle (James Jordan), l'assistente del professore di Veronica all'Hearst College, che non ha mai provato alcuna simpatia per la ragazza, specialmente dopo che quest'ultima ha smascherato i suoi piani e lo ha fatto finire in carcere per l'omicidio del Rettore del college. Qui lo ritroviamo ancora dietro le sbarre, ma in possesso di alcune informazioni utili per risolvere il caso. Mercer (Ryan Devlin), lo stupratore seriale che aveva l'abitudine di rasare a zero le sue vittime. Anche lui in galera grazie a Veronica, e anche lui a conoscenza di alcuni dettagli che potrebbero rivelarsi importanti per il caso. Max (Adam Rose), il tipetto che vendeva le risposte degli esami al college durante la terza stagione. Ora è l'orgoglioso proprietario di un negozio di cannabis, che però rischia di chiudere per via delle azioni di Big Dick Casablancas. Clarence Wiedman (Christopher B. Duncan), il misterioso capo della sicurezza dei Kane, che qui viene chiamato da Logan per sostituirlo nei suoi doveri di guardia del corpo del candidato al Senato Daniel Maloof. Parker Lee (Julie Gonzalo), l'ex di Logan durante il periodo del college, quando Veronica usciva con Piz. La sua ricomparsa nell'ultimo episodio farà dubitare lo spettatore delle intenzioni di Logan, poichè la ragazza non si esprimerà con grande entusiasmo nei confronti dell'istituzione del matrimonio. Jake Kane (Kyle Secor), il padre di Duncan e Lily, ed ex fidanzato della madre di Veronica. Ricordate quando Veronica ha creduto per un attimo che fosse anche il suo di padre? Nella quarta stagione tornerà solo per qualche momento, in occasione dell'inaugurazione di un nuovo istituto scolastico che porta il suo nome. Mr. Clemmons (Duane Daniels), il caro, vecchio vicepreside Clemmons. Anche in questa occasione avrà l'opportunità di vedere la sua giornata rovinata/salvata (dipende dai punti di vista, anche se qui sarebbe abbastanza univoca l'interpretazione) dalla presenza di Veronica.

E voi, li avevate riconosciuti tutti? Fateci sapere nei commenti.