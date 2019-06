Veronica Mars, una clip anticipa la nuova sigla del revival

"A long time ago, we used to be friends..." Riecheggiano da uno stereo le note del brano We used to be friends, cantato dai Dandy Warhols, sigla dello show del 2004, Veronica Mars. Solo che non siamo nel 2004, non sono i Dandy Warhols a cantare, e non è John Cusack a sollevare lo stereo.

Una divertente clip ci offre uno sneak peek della nuova/vecchia sigla del revival.

L'attrice interprete del personaggio titolare della serie, Kristen Bell, e il creatore di Veronica Mars, Rob Thomas, sono intenti a conversare via FaceTime nel nuovo video promozionale dello show.

Ma conversare è forse un eufemismo, perché sembra che la Bell sia stanca di collaborare con lo showrunner, e... Lo scarica.

"Credo sia arrivato il momento di realizzare show con altre persone".

Così, come in Say Anything, per riconquistare la sua Bell(a), Thomas si arma di boombox e audiocassette, e fa partire una canzone familiare a tutti i fan delle vicende della bionda detective: la storica sigla della serie, ma con un piccolo twist.

A cantare la nuova versione di We used to be friends è infatti Chrissie Hynde, la leader della band anglo-statunitense The Pretenders.

Così un altro tassello si aggiunge al puzzle del revival di Veronica Mars che, tra dichiarazioni di Thomas e del cast e trailer sempre più rivelatori, inizia a prendere forma.

Ma quello che accadrà realmente sarà possibile scoprirlo solo il 26 luglio su Hulu.