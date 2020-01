Veronica Mars, quel finale shock è stata una scelta di Rob Thomas

I fan di Veronica Mars hanno aspettato per anni una nuova stagione della serie, per poi rimanere scioccati da un finale devastante. È tornato a parlarne Craig Erwich, vicepresidente senior dei contenuti originali Hulu, osservando come le proteste suscitate siano comunque una testimonianza dell'affetto e della passione del pubblico.

Come si ricorderà, la quarta stagione di Veronica Mars si conclude con la morte di Logan Echolls (Jason Dohring), presente nel cast fin dalle origini e divenuto nel corso del tempo l'oggetto del desiderio di Veronica (Kristen Bell). Erwich ha sottolineato che l'idea della tragica svolta è stata concepita direttamente dal creatore della serie Rob Thomas.

"Quel finale è stata una decisione di Rob Thomas" ha raccontato a un evento della Television Critics Association. "È stato il creatore e l'amministratore di lunga data del franchise. E sostengo la decisione che ha preso. Per me, si deve parlare non solo del volume della conversazione" ha aggiunto riferendosi alle reazioni del pubblico, "ma anche dell'intensità della conversazione. E penso che l'intensità di quella reazione sia stata una testimonianza di quanto alla gente piaccia lo spettacolo."

Veronica Mars ha debuttato nel 2004, andando avanti per tre stagioni. Nel 2013, Rob Thomas ha poi lanciato una campagna kickstarter per realizzare un film, raggiungendo il suo obiettivo in appena 11 ore e presentando il film nel 2014. La quarta stagione risale invece a pochi mesi fa. "So di cosa ha bisogno lo spettacolo per andare avanti" aveva detto Thomas la scorsa estate. "È stato difficile coinvolgere Logan nella storia di questa stagione. C'è una ragione per cui la serie finisce quando si forma la coppia. Non inizierò a fare 'Veronica e Logan risolvono misteri', quindi cosa farà Logan nello show?"

Rispetto ai mesi scorsi non ci sono novità e al momento una quinta stagione di Veronica Mars non è nei programmi. Per gli appassionati della serie, ecco dieci cose che non sapevate su Veronica Mars.