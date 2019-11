Veronica Mars: Hulu non avrebbe in programma una quinta stagione, al momento

Non c'è pace per... Mmmh, no, in questo caso c'è. Veronica Mars si prenderà una pausa un po' più lunga di quel che si potesse pensare: Hulu non avrebbe in programma una quinta stagione dello show, almeno per il momento.

Secondo TV Line, e secondo una fonte interna alla piattaforma streaming, ci sarebbero delle novità riguardanti la quinta stagione di Veronica Mars (ancora in attesa di conferma ufficiale, però): potrebbe non arrivare poi così tanto presto.

Hulu, infatti, attualmente sembrerebbe non avere piani per un'ulteriore stagione dello show che, solo quest'estate, tornava sullo schermo con una quarta stagione revival, dal finale alquanto discusso.

Ma Rob Thomas, creatore della serie, era stato abbastanza caterogico al riguardo: il finale di Veronica Mars è funzionale a una quinta stagione, e la stessa Kristen Bell disse che un'altra stagione sarebbe stata possibile in base agli impegni di tutti.

"So di cosa ha bisogno lo show per andare avanti" affermò Thomas la scorsa estate, ribadendo più volte come il futuro da detective di Veronica non potesse essere condiviso con Logan "Non ci sono molti show con detective che spaccano e il fidanzato che le aspetta a casa". Da qui l'esplosione che ha dato vita (perdonate l'infelice battuta) a reazioni piuttosto contrastanti da parte di critica e pubblico, con quest'ultimo piuttosto contrariato dalla decisione (e dalle motivazioni) dell'autore.

Tutte le stagioni di Veronica Mars sono attualmente disponibili su Hulu.