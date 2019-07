Veronica Mars: Kristen Bell sul finale del revival e il perchè doveva accadere

Se avete visto gli otto episodi del revival di Veronica Mars, allora potete continuare con la lettura, dato che a questo punto saprete perfettamente qual è stato l'evento del finale che ha causato lo shock dei fan dello show. Kristen Bell ci racconta come ne è venuta a conoscenza, e perchè doveva andare così.

Non è una pillola facile da mandar giù per i fan di lunga di Veronica Mars, e soprattuto non lo è per gli shipper della coppia storica dello show, i LoVe (Logan & Veronica), ma non ci sarà un lieto fine per loro: negli ultimi minuti del revival, infatti, subito dopo essersi sposati, Logan perderà la vita in un'esplosione.



Ma com'è nata l'idea? E come ne è venuta a conoscenza l'attrice protagonista, Kristen Bell?

"Dopo che avevamo deciso di realizzare la quarta stagione per un servizio streaming, Rob [Thomas] mi ha detto 'Ho un'idea in mente, fammici lavorare per un mesetto e te la illustro'. Poi me l'ha raccontata via telefono, mi ha detto prima di tutto quello che c'era da sapere sul mistero della stagione, e poi mi ha rivelato il finale 'Lo so che sembra folle e particolarmente crudele, ma Veronica è al suo meglio quando si trova in situazioni di svantaggio, e non so quanto la gente potrebbe fare il tifo per lei se adesso si ritrovasse ad avere una relazione perfetta. Ho bisogno di mantenerla in lotta costante, e ho bisogno che non si trovi in una situazione comoda, per poter avere uno show. Non c'è nulla di divertente o interessante nella perfezione'. Ecco cosa mi ha detto" racconta la Bell.

E a proposito di come è andato a finire il loro "amore epico", la Bell commenta: "Alla fine, Logan e Veronica erano innamorati, erano la coppia perfetta, e perchè siamo giunti a questa conclusione, purtroppo, abbiamo dovuto farla crollare".



La quarta stagione di Veronica Mars è disponibile su Hulu.