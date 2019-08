Veronica Mars, per Kristen Bell la quinta stagione è una questione di 'buchi nelle agende'

La quarta stagione di Veronica Mars è disponibile su Hulu da nemmeno un mese, e già si sta cercando il modo di organizzarsi per un'eventuale quinta. Ma, come ci ricorda Kristen Bell, le possibilità che questa venga effettivamente realizzata dipendono anche e soprattutto dagli impegni di cast e crew.

Intervistata durante i TCA, l'attrice avrebbe dichiarato in merito alle riprese di una quinta stagione di Veronica Mars (che anche se non è stata formalmente annunciata, a questo punto sembrerebbe essere quasi scontata): "Non so, non dipende tanto da quello che voglio io, quanto dai buchi nelle agende di tutti".

La Bell sarà infatti presto orfana di The Good Place, la serie NBC di cui è stata protagonista per gli ultimi quattro anni, ritrovandosi con sicuramente più tempo tra le mani rispetto al creatore di Veronica Mars, Rob Thomas, che nonostante la recente conclusione di iZombie, è attualmente a lavoro su diversi pilot.

"Cercare di capire quale sarebbe il momento giusto è un po' come mettere insieme i pezzi di un puzzle. È una pessima risposta, ma è la verità. È tutta una questione di logistiche" conclude l'attrice.



Il revival di Hulu ha lasciato i fan della serie scioccati dai risvolti dell'episodio finale, e lo stesso Rob Thomas aveva ammesso di voler proseguire con le avventure della Detective di Neptune.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito.