Veronica Mars: Rob Thomas e il cast sul revival dello show

Che grande giornata per i Marshmallow: Rob Thomas, la mente e il cuore dietro Veronica Mars, Enrico Colantoni (Keith Mars), Jason Dohring (Logan Echolls) e Percy Daggs III (Wallace Fennell)hanno condiviso nuovi dettagli sull'atteso revival della serie con i presenti al Paramount Theatre di Austin.

Dal 26 Luglio, saranno infatti disponibili su Hulu 8 nuovi episodi della serie dedicata alla nostra biondissima detective preferita, Veronica Mars, di cui in realtà sapevamo ancora ben poco.

"Ci saranno bombe a Neptune durante il tradizionale Spring Break." afferma Rob Thomas, spiegando che l'spirazione per questo particolare risvolto proviene dal fatto che era proprio ciò che stava accadendo nella sua città natale (Austin) nel periodo in cui era impegnato a lavorare allo show.



"Tradizionalmente, ci sono parecchie storie riguardanti uomini arrivati a un punto della loro vita dove bisogna scegliere che direzione prendere, e di solito queste direzioni sono o una relazione stabile, mettere su famiglia, mutuo per la casa, figli... o la più totale libertà, niente responsabilità, poter fare qualunque cosa si voglia. Ero interessato a far arrivare Veronica a un punto in cui si sarebbe trovata davanti questo bivio. Gran parte della storia ha a che fare con il tipo di vita che Veronica vuole avere".

In realtà, nella fase iniziale di stesura dello script, Thomas ha confessato di aver cominciato a scrivere pensando proprio a Hulu come piattaforma di arrivo della serie, modificando di conseguenza non solo le tematiche - che comunque, vista l'età dei personaggi, veniva da sé che sarebbero state più "adulte" - ma anche il linguaggio: "La prima parola del copione era un *f..k* da parte di Veronica".

Ma è stata la piattaforma stessa a chiedere di adattare lo stile dei nuovi episodi a quelli vecchi, dato che avrebbero reso disponibili anche le prime tre stagioni dello show anticipatamente all'arrivo del revival.

Per ovviare al problema, oltre a riscrivere alcune battute, si è quindi deciso di far fare una piccola scommessa a padre e figlia: chi tra Keith e Veronica riuscirà a farsi scappare meno parole indecenti?

E per la felicità di tutti gli shipper della coppia Veronica+Logan è stata mostrata anche un'esclusiva clip, la quale sembrerebbe contenere una scena con Logan in costume e tavola da surf in mano, e uno scambio di parole alquanto "piccante" tra lui e Veronica.

Inoltre, pare che in aggiunta ai nuovi arrivati, tra cui anche J.K. Simmons e Patton Oswalt, faranno capolino anche delle vecchie conoscenze, come Max Greenfield (Leo D'Amato), gli ex di "determinati personaggi", e addirittura qualcuno che la stessa Veronica avrebbe fatto finire in prigione.

Che dire, si prospetta sicuramente un'estate intensa in quel di Neptune!