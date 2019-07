Veronica Mars, Rob Thomas sul finale e il futuro dello show

Se non avete ancora avuto occasione di chiudervi in casa e fare il binge-watching dei nuovi episodi di Veronica Mars, non è probabilmente il caso che proseguiate nella lettura. Poco più sotto, infatti, trovate le dichiarazioni di Rob Thomas sul finale di stagione e sulla possibilità di procedere oltre con la serie.

In un'intervista con Entertainment Weekly, il creatore dello show, Rob Thomas, si è espresso sulla scioccante decisione di far uscire di scena il personaggio di Logan (Jason Dohring) durante gli ultimi minuti del series finale.

Poco dopo aver detto il fatidico sì, Veronica e Logan fanno ritorno alla loro abitazione, dove iniziano i preparativi per la luna di miele. Un messaggio sul cellulare, però, avvisa la coppia della necessità di rimuovere l'auto dal viale, causa pulizia stradale (come già si era visto in un episodio precedente).

Nel mentre Logan si appresta a mettere in moto il veicolo, Veronica, da dietro la finestra di casa, sembra realizzare il pericolo, ma è ormai troppo tardi: un'esplosione, proprio come quelle che hanno caratterizzato l'intera stagione, fa saltare in aria la macchina.

Ovviamente, la prima domanda di spettatori e intervistatori è PERCHÈ???

"Beh, il fatto è che voglio continuare con Veronica Mars. Kristen e io abbiamo parlato dell'ipotesi di farlo andare avanti quasi come fosse La Signora in Giallo, e credo che per fare in modo che lo show funzioni in quel modo, debba per forza avere le dinamiche di un noir, di un detective show, e credo ci sia una ragione se non vediamo molti di questi detective che spaccano con i loro fidanzati o le loro fidanzate" spiega Thomas, e continua "C'è qualcosa di romantico riguardo a questa figura solitaria dell'investigatore privato, e credo anche che ci sia una ragione se questi show tendono a concludersi quando i protagonisti finiscono insieme, in una relazione romantica. È difficile trovare sempre nuovi modi per rendere la relazione di vitale importanza proprio come accadeva prima che si mettessero insieme."

La seconda cosa, invece, che tutti si stanno chiedendo è... C'è la possibilità che Logan sia sopravvisuto in un qualche modo? Inizialmente, sembrava quasi che il personaggio potesse trovarsi in uno stato di coma...

"Sono rimasto sorpreso, sapete. La metà delle persone con cui ho parlato [e che avevano visto l'episodio] mi ha detto 'Non abbiamo visto il corpo. Potrebbe essere ancora lì fuori da qualche parte'. Ma sentite, questo non è quel tipo di show" afferma l'autore senza remore.

E quando gli viene chiesto se al posto di Logan ci sarebbe potuto essere Keith, vista anche la storyline di cui è stato protagonista, Thomas ribadisce che "non avrebbe risolto quello che per me era il problema, ovvero la mia detective noir in gamba e... il suo fidanzato. Era ciò che avevo sempre temuto, con il procedere della serie, e avevo paura che avrebbe reso le avventure di Veronica meno interessanti".

Allora, come è la situazione sul fronte rinnovi? Hulu sarebbe disposto?

"Sono abbastanza fiducioso. Tutto ciò che serviva per indirizzare la serie verso quella strada, è stato fatto, ma ovviamente Hulu sta aspettando di vedere i risultati. Noi abbiamo abbiamo portato avanti un'ottima collaborazione con Hulu. Erano orgogliosi degli episodi, ed erano soddisfatti delle recensioni. Sono contenti anche dei numeri delle prime tre stagioni [che sono tornate disponibili sulla piattaforma]. Se le persone vedranno anche la quarta stagione, allora c'è sicuramente la possibilità che realizzeremo altri episodi per Hulu".

E voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

La quarta stagione di Veronica Mars è attualmente disponibile su Hulu.