Veronica Mars: Rob Thomas torna sul finale della Stagione 4

Dopo lo scioccante season finale di Veronica Mars, giunta alla quarta stagione dopo dieci anni di inattività, i fan della serie sono ovviamente pieni di interrogativi e perplessità, su cui l'autore Rob Thomas sta cercando di fare chiarezza.

Come potrete immaginare, trattandosi di una news che parla del finale di stagione della serie, state per andare incontro a potenziali spoiler sulla quarta stagione di Veronica Mars, per cui valutate in piena libertà se proseguire o meno nella lettura.

Dopo il principale avvenimento che ha concluso la serie, portandosi via il personaggi di Logan, l'altro plot twist con cui gli spettatori hanno avuto a che fare è stata la fine dell'amicizia tra Veronica e Nicole, new entry dello show interpretata da Kirby Howell-Baptiste.

Veronica infatti sospettava di lei e ha iniziato a spiarla, cosa che ha poi posto inevitabilmente fine alla loro amicizia. Si è trattato di qualcosa che l'autore dello show, Rob Thomas, aveva previsto fin dall'inizio: "Avevo paura che risultasse troppo smielato che il rapporto tra le due si risolvesse nel finale. Veronica ha fatto delle cose davvero brutte a Nicole, perché non riesce ad uscire dal ruolo di detective, quindi sospetta sempre di tutti. E come risultato, prende delle decisioni sbagliate, come lasciare una cimice nell'ufficio di Nicole e spiarla per giorni. Alla fine Veronica non è stata degna della sua amicizia, e ha avuto quello che si meritava".

Siete d'accordo con le sue parole? Nel frattempo, Kristen Bell ha lasciato intuire che potrebbero esserci nuovi episodi di Veronica Mars in arrivo in futuro.