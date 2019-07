Veronica Mars: sorpresa al Comic-Con, i nuovi episodi sono già disponibili su Hulu

Consegna espresso dal Comic-Con di San Diego, dove il cast di Veronica Mars ha annunciato che i nuovi episodi della serie tv sono già disponibili per lo streaming.

L'uscita degli otto episodi che vanno a comporre il revival di Veronica Mars era in realtà prevista per il 26 luglio, ma a quanto pare Thomas, Bell e soci, in quel del Comic-Con di San Diego, hanno deciso di tirar fuori un colpo di scena dal proverbiale cappello, e al posto del classico coniglio, un annuncio: l'intera stagione è ora disponibile per lo streaming.

Kristen Bell, l'interprete del personaggio titolare dello show, afferma ridendo: "Beh, era il mio compleanno ieri, e mi hanno chiesto cosa volessi come regalo. Ho risposto che mi sarebbe piaciuto che tutti potessero vedere la quarta stagione in anticipo e..." E detto fatto, a quanto pare!

Hulu ha quindi caricato con largo anticipo le vicende della famiglia Mars sulla sua piattaforma, di cui finora conoscevamo soltanto una trama generica e le sinossi dei primi quattro episodi.

La quarta stagione di Veronica Mars vedrà al centro dell'attenzione da un lato la misteriosa esplosione verificatasi durante le vacanze di primavera a Neptune, dall'altro i problemi personali di Keith (Enrico Colantoni), alle prese con medicine e bassi profitti, e Veronica (Kristen Bell), ancora titubante nel voler portare la sua relazione con Logan (Jason Dohring) allo stadio successivo.