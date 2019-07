Veronica Mars, una star dello show sullo scioccante finale

Se non avete ancora avuto modo di immergervi nella visione dei nuovi episodi di Veronica Mars, vi conviene chiudere subito questo articolo. Se invece siete già in fase di negazione per quanto accaduto nel finale, benvenuti nel club. Potete procedere nella lettura.

Come ben sappiamo a questo punto, il finale del revival di Veronica Mars ha visto Logan perdere la vita in un'esplosione.

E mentre stiamo ancora cercando di riprenderci da questo risvolto, anche Jason Dohring si unisce a Kristen Bell e al creatore della serie, Rob Thomas, nel fornirci qualche spiegazione.

"Credo sia morto, ma credo anche che, sapete, potrebbero sempre riportare i personaggi nello show in diversi modi" avrebbe dichiarato Jason Dohring ai microfoni di TV Guide "Rob [Thomas] mi ha detto alla fine dello show che Logan è morto nell'esplosione. E io ero tutto un 'Oh mio Dio!', e per tre giorni ho sentito un vuoto qui, nel petto".

Ma Thomas ha dato le sue motivazioni all'attore: "Quando Rob me lo ha spiegato, mi ha anche dato le sue ragioni. Ha detto che voleva disfarsi della componente da teenage drama dello show. Non voleva più che ci fosse questa cosa del tira-e-molla tra i due. Io l'ho compreso, e lui ha continuato con il dirmi che Veronica è l'underdog, ed è nelle situazioni in cui si trova più svantaggiata che tifi davvero per lei. Per questo voleva prepararla per una sorta di nuovo inizio, possibilmente in un altro posto, ma la voleva determinata come sempre, e nelle condizione di partenza più svantaggiosa in cui si potesse trovare. E questa determinazione che ha, la deve ritrovare nelle nuove avventure che vivrà".



E voi cosa ne pensate di questo scioccante finale? Fateci sapere nei commenti.