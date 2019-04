Veronica Mars: il primo teaser svela la data di uscita del revival

Hulu ha rilasciato, tramite il proprio canale YouTube, il primo teaser trailer dell'attesissima nuova stagione di Veronica Mars: vera e propria serie di culto, con protagonista la talentuosa Kristen Bell, pronta a rivestire i panni dello storico personaggio a partire dalla prossima estate.

Ebbene sì, come annunciato nel video, la serie approderà sul piccolo schermo a partire dal 26 luglio, per una durata di 8 episodi.



Il revival si ambienterà ben 5 anni dopo il film del 2014, diretto da Rob Thomas e realizzato tramite una particolare raccolta fondi. Durante la sua avventura, la celebre investigatrice privata si ritroverà nel bel mezzo di un nebuloso mistero, incentrato su una sconvolgente serie di omicidi, che avranno come vittime i vari studenti giunti nei pressi della città di Neptune, in California.



Veronica Mars, protagonista indiscussa della storia, si prepara dunque ad entrare in azione, ben consapevole di tutte le peripezie a cui il suo viaggio finirà per sottoporla. Tutte cose che, come si può evincere dal video, lei stessa ha già preso in considerazione, dalla postazione della sua ricchissima scrivania da detective.



Il cast del revival, venutosi a formare nel corso degli scorsi mesi, è composto da volti storici della serie originale, tra cui: Enrico Colantoni, Jason Dohring, Francis Capra, Percy Dags III, Ryan Hansen, Max Greenfield, Daran Norris, Adam Rose e David Starzyk.



A bordo del progetto troveremo anche J.K. Simmons, Izabela Vidovic e Tyler Alvarez.