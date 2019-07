Veronica Mars: Tina Majorino non ritornerà nei panni di Mac nel revival Hulu

Il revival di Veronica Mars atteso per la fine del mese su Hulu sarà l'occasione per poter rivedere i personaggi più amati della serie cult anni Duemila, ma non tutti i membri del cast originale torneranno.

Mentre sono stati confermati Kristen Bell, Enrico Calantoni, Percy Daggs III, Jason Dohring, Daran Norris, Dawnn Lewis, Patton Oswalt, Izabela Vidovic, Clifton Collins Jr, David Starzyk, e J.K. Simmons, ognuno dei quali riprenderà quello che era il suo ruolo originario nella serie, Tina Majorino - che interpretava il personaggio di Mac nella serie, non farà ritorno nei nuovi episodi del revival.

Lo ha rivelato il podcast di TVLine "Ask Ausiello" nel corso della sua ultima puntata: "Grazie mille per aver risposto alle domande su Mac riguardo il revival di Veronica Mars in arrivo su Hulu. Nell'episodio di novembre si parlava di come fossero al lavoro per riportare il personaggio di Mac nel revival. Amo tutto ciò che è collegato a Veronica Mars a sento che non sarà lo stesso senza il coinvolgimento di Mac, vi prego datemi buone notizie".

"Ho delle cattive notizie. Il nuovo revival di Hulu su Veronica Mars sarà privo di Mac al 100%. Sappiamo però che verrà nominata più volte nel corso degli otto nuovi episodi in arrivo e scopriremo anche perché adesso è MIA".

Di seguito potete leggere la sinossi del primo episodio del revival, che approderà in streaming su Hulu il prossimo 26 luglio. Per le altre sinossi vi rimandiamo alla notizia dedicata. Nell'attesa potete recuperare il full trailer ufficiale.

4x01: Spring Break Forever - Il panico si diffonde a Neptune quando scoppia una bomba durante le vacanze di primavera. Veronica e Keith vengono assoldati dalla ricca famiglia di una delle vittime dell'esplosione per scoprire il responsabile.