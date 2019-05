Veronica Mars: ecco il trailer del revival di Hulu

Brutte notizie per i criminali che tentano di devastare Neptune, in California: Veronica Mars è tornata in azione e ha portato con sé il suo celebre taser. Da luglio arrivano infatti otto nuovi episodi della serie.

Hulu ha rilasciato il trailer dell’imminente revival di Veronica Mars, in cui l'investigatrice interpretata da Kristen Bell indaga su un'ondata di criminalità durante lo spring-break a Neptune, e in cui sembra particolarmente spietata e vendicativa.

"Quando il tuo migliore amico viene assassinato prima del tuo diciassettesimo compleanno, non sviluppi un forte senso di pietà" recita Veronica all'inizio del video, prima di essere improvvisamente aggredita alle spalle da qualcuno. Successivamente, le immagini del trailer diventano via via più forti quando una serie di esplosioni minaccia di sconvolgere le vacanze di primavera a Neptune.

Come riportato in precedenza, il revival di Hulu avrà luogo cinque anni dopo gli eventi del lungometraggio Veronica Mars del 2014. Oltre ai membri del cast originale, Kristen Bell, Enrico Colantoni, Ryan Hansen, Jason Dohring, Percy Daggs III, Francis Capra, David Starzyk, Max Greenfield e Adam Rose, il cast comprende anche Dawnn Lewis (A Different World), J.K. Simmons (Whiplash) e Kirby Howell-Baptiste (The Good Place), oltre alla già annunciata Mary McDonnell di Battlestar Galactica. Molti dei personaggi compaiono anche nel trailer.

Tutti gli otto episodi di Veronica Mars saranno disponibili su Hulu a partire da venerdì 26 luglio. Puoi rileggere qui la recensione di Veronica Mars - The Movie.