Veronica Perseo, conosciamo la vincitrice di Tale e Quale nip

Veronica Perseo, vincitrice della prima edizione di "Tali e Quali", lo show nip di "Tale e Quale show" andato in onda lo scorso novembre su Raiuno, dopo il successo ottenuto con la sua interpretazione di Lady Gaga ha riscosso un discreto successo sui social.

Veronica ha lasciato senza fiato durante la puntata speciale di "Tale e Quale show" che l'ha eletta vincitrice: infatti, è diplomata al conservatorio ma non ha mai preso lezioni di canto, e la sua potente vocalità ha sorpreso molto la giuria dello show condotto da Carlo Conti . A seguirla per un giorno intero prima della puntata c'è stata Manuela Aureli, che ha partecipato a "Il Cantante Mascherato", altro programma TV Rai basato sul canto.

Dopo il successo ottenuto con "Tale e Quale show" Veronica ha continuato a portare avanti la sua passione e non ha smesso di cantare, tanto che a fine marzo è uscito il suo primo pezzo, "Vivere a metà", dopo le performance delle cover che pubblica sul suo profilo Instagram. E in uno dei suoi ultimi post scrive: "Un grazie, molto profondo, alla musica, alle canzoni e all’arte. Se non ci fossero state, non so come avremmo fatto a superare questo periodo."

La ragazza sarda sta rispettando scrupolosamente la quarantena e invita tutti a tenere duro e ad imparare a coltivare le relazioni e gli affetti.

Tra poco terminerà la fase uno del lockdown, e così le reti televisive si stanno preparando per far tornare in onda alcuni programmi fermati dal Coronavirus: da lunedì 4 maggio ritorna "Vieni da me" con Caterina Balivo, ed è atteso anche Maurizio Costanzo che condurrà "Album di famiglia".