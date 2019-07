Ecco la versione integrale del duetto di Dustin in Stranger Things 3

Dustin è sempre stato la star indiscussa di Stranger Things, sin dai primissimi episodi andati in onda su Netflix. Uno status quo che, se possibile, si è ancor più consolidato dopo la terza stagione della serie, durante la quale il piccolo Henderson ci ha regalato momenti davvero indimenticabili.

Uno su tutti, naturalmente, il meraviglioso duetto con la sua ragazza Suzie sulle note di The Neverending Story, iconica colonna sonora di uno dell'omonimo film del 1984, uno dei lungometraggi che meglio rappresentano il cinema fantasy degli anni '80 del secolo scorso.

L'esibizione avviene durante la scena in cui scopriamo che la ragazza di Dustin è una persona reale e non una bugia raccontata agli amici, come i Duffer avevano provato a farci credere per tutta la durata della stagione (ma insomma, qualcuno ci era davvero cascato?). Nell'episodio, però, non ne vediamo la versione integrale, che è stata invece rilasciata da Netflix tramite il proprio canale Youtube.

Non tutti, però, sanno che inizialmente il pezzo che Dustin e Suzie avrebbero dovuto interpretare era un altro: difficile però che qualche fan possa lamentarsi della scelta di The Neverending Story. A proposito di colonne sonore: un pezzo presente nella soundtrack di Stranger Things 3 potrebbe contenere indizi riguardo al destino di un personaggio. Verità o semplice suggestione?