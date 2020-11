Quale versione di The Deadman è la preferita di The Undertaker? Ecco la sua risposta

The Undertaker (Mark Calaway) è apparso nell'edizione di questa settimana di The Bump per parlare della sua carriera in vista del suo "addio finale" all'evento Survivor Series di questa domenica. Durante l'intervista è stato chiesto a The Deadman quale versione del suo iconico personaggio fosse la sua preferita.

La sua risposta è stata la versione standard di The Undertaker, ma la versione che è stata la più divertente da interpretare era in realtà il suo personaggio American Badass. L'era di Calaway è durata da Judgment Day 2000 a Survivor Series nel 2003 ed è abbastanza controversa tra i fan del wrestling.



"Probabilmente la versione più divertente è stata American Badass", ha detto Undertaker. "Perché quella parte mi ha semplicemente permesso di fare tutto... non c'erano manette. Potevo fare quello che volevo, potevo parlare come volevo. Era semplicemente perfetto per il periodo in cui eravamo. E poi andare in moto fuori, ovviamente. È stato davvero divertente. Ma penso che il Deadman originale sia stato probabilmente la mia versione preferita ."



Undertaker ha riportato una pseudo versione del suo personaggio da motociclista per il suo Boneyard Match con AJ Styles a WrestleMania 36 all'inizio di quest'anno. In un'intervista con ComicBook a giugno, Calaway ha sostenuto che si sarebbe potuto fare di più con American Badass durante la sua corsa iniziale.



"Penso che l'abbiamo tagliato fuori", ha detto Calaway. "L'abbiamo interrotto un po' troppo presto quando abbiamo fatto American Badass la prima volta. Penso che avremmo potuto ottenere un po' di più, ma era una variazione diversa. E c'erano ancora così tanti aspetti di The Undertake da vedere, quindi penso che fosse proprio come se avessi avvolto tutto insieme. E penso che le persone fossero davvero eccitate."



L"ultimo addio" di The Undertaker avverrà nel 30° anniversario del suo debutto in WWE alla Survivor Series del 1990. Secondo quanto riferito, leggende del wrestling in pensione come Kane, The Godfather, Savio Vega e Kurt Angle saranno presenti.

Kane ha recentemente commentato l'addio di The Undertaker mentre Sasha Banks si è trasformata in The Undertaker per un servizio fotografico.