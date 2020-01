Sono stati i vertici di Warner Bros. a volere il cameo di Ezra Miller nell'Arrowverse

Anche Crisi sulle Terre Infinite è andato: l'hype creatosi nei mesi scorsi attorno al più ambizioso crossover targato The CW è stato ben ripagato, almeno a giudicare dalle reazioni dei fan dell'Arrowverse entusiasti di quanto visto.

Ne sono successe di cose, durante la Crisi: dagli addii più dolorosi, come quello annunciato dell'Oliver Queen di Stephen Amell, alle comparse previste (il Superman di Brandon Routh, ad esempio) e impreviste, come il Flash di Ezra Miller.

Già, l'arrivo nell'Arrowverse del Flash cinematografico segna un primo, assolutamente inaspettato punto di contatto tra l'universo televisivo creato da The CW e il DC Extended Universe. Non solo: sorpresa delle sorprese, pare che l'idea di introdurre il personaggio di Miller nell'Arrowverse sia stata proprio dei vertici di Warner Bros.

"Ricevetti una chiamata da Peter Roth che mi disse: 'So che ormai avete chiuso tutto, ma potreste inserire Ezra nel crossover?' e io: 'Sì'. E lui mi fa: 'Come, non avete chiuso la serie? So che avete chiuso il crossover', e io dissi: 'Sì, lo so, ma se mi dite che Ezra Miller può comparire nel crossover, farò in modo che accada" ha raccontato lo showrunner di Crisi sulle Terre Infinite, Marc Guggenheim.

Che dire: la richiesta di un piacere che si è rivelato una vera manna dal cielo per The CW! I fan sono stati entusiasti del cameo di Miller, ma non solo loro: anche i protagonisti dell'Arrowverse hanno commentato la comparsa del Flash cinematografico nel crossover.