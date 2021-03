A Very British Scandal, Claire Foy e Paul Bettany saranno i protagonisti della serie BBC

Comincia a prender forma A Very British Scandal, seconda stagione della serie antologica A Very English Scandal che ha visto nel cast star del calibro di Hugh Grant: a ricoprire il ruolo dei protagonisti saranno, stavolta, le star di WandaVision e The Crown Paul Bettany e Claire Foy.

Ad occuparsi della scrittura di A Very British Scandal sarà Sarah Phelps: questa seconda stagione ci narrerà dunque le vicende relative al divorzio tra il Duca e la Duchessa di Argyll, fatto di cronaca tra i più famosi del ventesimo secolo i cui risvolti daranno modo alla produzione di analizzare temi come la misoginia, la violenza e la sessualità femminile.

"Sono eccitata all'idea di lavorare con Anne, Sarah e Paul a questo progetto straordinario e di esplorare attraverso questa storia il modo in cui spesso la vergogna, i giudizi e la controversia circondino la sessualità di una donna" ha dichiarato Claire Foy, seguita a ruota dal collega Paul Bettany: "Sono felice di poter lavorare con la splendida Claire Foy nel raccontare l'affascinante e scandalosa storia del Duca e della Duchessa di Argyll e le loro vite complicate. Sono inoltre estremamente felice di avere ancora una volta la possibilità di lavorare con gli straordinari team di BBC e Amazon Studios". Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento su Paul Bettany.