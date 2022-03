A Very British Scandal, nuovo trailer per la serie BBC con Paul Bettany e Claire Foy

È stato condiviso quest'oggi un nuovo trailer per la serie BBC A Very British Scandal con protagonisti l'attore del MCU Paul Bettany e la star di The Crown Claire Foy.

Era uscita lo scorso dicembre sulla rete inglese BBC, ma all'estero doveva ancora trovare distribuzione.

Stiamo parlando di A Very British Scandal, la miniserie sui Duchi d'Argyll scritta da Sarah Phelps e diretta da Anne Sewitsky, che adesso è in procinto di approdare in diversi paesi inclusi Canada e Stati Uniti grazie alla piattaforma streaming Amazon Prime Video, e di cui è stato da poco diffuso un nuovo trailer.

Nello show che vede protagonisti due grandi attori britannici, Paul Bettany e Claire Foy, seguiamo le vicende di Margaret, Duchessa d'Argyll, e il suo complicato matrimonio poi sfociato in divorzio con Ian Campbell, l'undicesimo Duca d'Argyll.

"Nota per il suo carisma, la sua bellezza e il suo stile, Margaret, Duchessa d'Argyll, ha dominato le prime pagine dei quotidiani quando durante un divorzio pieno d'accuse di contraffazione, furto, violenza, consumo di droghe, registrazioni segrete, corruzione e una polaroid molto esplicita sono passate davanti lo sguardo giudice dei media degli anni '60" si legge nella sinossi ufficiale dello show "A Very British Scandal rivolta come un calzino lo scandalo per esplorare il clima sociale e politico dell'Inghilterra post-guerra, guardando agli atteggiamenti nei confronti delle donne e chiedendosi se la misoginia istituzionale fosse diffusa all'epoca".

In Italia la serie, seguito antologico di A Very English Scandal, debutterà il 21 aprile su TIM Vision.