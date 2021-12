A Very British Scandal: finalmente il trailer della serie sul divorzio dei Duchi di Argyll

Dopo le prime foto di A Very British Scandal, finalmente arriva un trailer. La miniserie della BBC e di Prime con Claire Foy e Paul Bettany, arriverà presto sui nostri schermi, raccontando una delle più celebri storie di divorzio degli anni '60: quella tra il Duca e la Duchessa di Argyll.

Nel trailer scopriamo come la serie decide di raccontare la vicenda tra i due, che diedero vita a un caso giudiziario storico, durante il quale furono rivelate prove di infedeltà, contraffazione, furto, corruzione e molti altri crimini. La Duchessa viene presentata come una donna avanti rispetto ai tempi, e le prime immagini ci mostrano come la vita di una donna venisse esaminata nel dettaglio. Rovinare la sua reputazione era facile, mentre al marito non veniva riservato di certo lo stesso trattamento. Qualcosa di sicuramente ancora molto attuale a suo modo.

La nuova miniserie è scritta e prodotta da Sarah Phelps e diretta da Anne Sewitsky, ed è il sequel di un'antologia iniziata con A Very English Scandal, che si concentrava sulla storia di un leader del Partito Liberale accusato di aver tentato di uccidere la sua ex amante.

Adesso siamo curiosi di scoprire il cuore del vero caso di Argyll contro Argyll, e speriamo di poterlo fare molto presto. Intanto la BBC presenterà lo show in anteprima il 26 Dicembre.