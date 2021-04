A Very English Scandal, arriva domani su TIMVision la serie con Hugh Grant

Novità decisamente interessanti per gli utenti TIMVision: da domani, infatti, entrerà a far parte del catalogo della piattaforma A Very English Scandal, miniserie tutta britannica con protagonisti Hugh Grant e Ben Whishaw e incentrata sullo scandalo che coinvolse il capo del partito liberale inglese Jeremy Thorpe.

La serie, che avrà un seguito nella prossima A Very British Scandal, è tratta dal romanzo omonimo scritto da John Preston (A Very English Scandal: Sex, Lies and a Murder Plot at the Heart of the Establishment, recita il titolo del libro per esteso) ed è diretta da Stephen Frears, già visto all'opera con The Queen.

Nello show Hugh Grant veste i panni di un Jeremy Thorpe impegnato a difendere la sua ascesa politica dagli attacchi di Norman Scott (Ben Whishaw), un suo ex-amante con cui per anni il politico ha intrattenuto una relazione sentimentale. L'unica soluzione per mettere a tacere Scott per sempre? Naturalmente pianificare il suo omicidio!

Il processo a carico di Jeremy Thorpe è uno dei casi giudiziari più famosi della storia recente britannica, grazie anche al modo in cui le indagini scavarono nei più oscuri segreti dell'establishment inglese. Avete già visto la serie con Hugh Grant? Avete intenzione di darle una possibilità? In tal caso, non mancate all'appuntamento: da domani vi basterà cercarla nel catalogo TIMVision.