I vestiti di The Big Bang Theory diventano patrimonio culturale di un museo

The Big Bang Theory oltre a essere diventata una delle serie TV più importanti di sempre, è appena entrata a far parte della storia generale della cultura occidentale, grazie al Museo Nazionale di Storia Americana dell'istituto Smithsonian che ha deciso di acquisire alcuni tra i capi d'abbigliamento indossati dagli attori durante le riprese.

L'annuncio è stato dato dagli attori Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik e Melissa Raunch mentre erano presenti come ospiti al The Late Show with Stephen Colbert. La donazione effettuata al museo include i costumi completi indossati dai sette personaggi principali, ideati direttamente dalla costumista Mary Quigley. Tra di essi figurano la maglia Super Hero di Sheldon Cooper, una fibia di Howard Wolowitz, la gonna a lunghezza ginocchio di Amy Farrah Fowler, una giacca con cappuccio di Leonard Hofstadter, l'abito floreale di Bernadette Rostenkowski, e molti altri.

Non è la prima volta che il museo acquisisce oggetti di una serie TV. Nel suo tentativo, infatti, di preservare la memoria storica nazionale, ha introdotto nella propria collezione oggetti provenienti da altri show, come la sedia di Archie Bunker in All in the Family, la giacca dei New York Jets di Kevin Arnold in The Wonder Years e una sceneggiatura dell'episodio pilota di X-Files.

Ricordiamo inoltre che serie ideata da Chuck Lorre è giunta alla dodicesima e ultima stagione, anche se i commoventi post social del cast e l'apertura di CBS a nuovi spin-off di The Big Bang Theory, potrebbero non chiudere definitivamente la porta a una continuazione del brand.