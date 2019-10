Il VFX Supervisor di Cloverfield lavorerà a The Falcon and the Winter Soldier

Secondo quanto riportato da HN Entertainment, Eric Leven è stato ingaggiato dai Marvel Studios come supervisore agli effetti speciali di The Falcon and the Winter Soldier.

Nella sua carriera Leven ha fatto da VFX Supervisor per Cloverfield, Eclipse e Breaking Dawn parte 1 e 2 della saga di Twilight e per serie tv come Una serie di sfortunati eventi e The Orville (via IMDb).

Il sito ha inoltre rivelato la production designer della serie sarà Raymond Chan, già collaboratore dei Marvel Studios per diversi film del MCU tra cui Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Le riprese di The Falcon and The Winter Soldier dovrebbe iniziare entro la fine del mese ad Atlanta, in Georgia, con il titolo di lavorazione "Tag Team". La serie avrà come protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan nei panni dei personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei film del MCU, e vedrà anche il ritorno di Emily CanCamp (Sharon Carter) e Daniel Bruhl (Zemo).

La serie debutterà ad autunno 2020 e sarà la prima serie Marvel ad approdare su Disney+. Secondo un recente report di Variety, il budget di questi show potrebbe raggiungere un range di 100-150 milioni di dollari. Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4 del MCU.