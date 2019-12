In viaggio con Henry Cavill: Geralt, Yennefer e Ciri ci raccontano il mondo di The Witcher

Capodanno si avvicina e non sapete cosa fare? Partite con Geralt, Yennefer e Ciri alla scoperta del misterioso Continente (questo il nome del luogo in cui è ambientata la serie )di The Witcher nella featurette appena distribuita da Netflix! Saranno proprio i protagonisti a raccontarci il mondo fantasy creato da Andrzej Sapkowski.

Il nostro viaggio inizia tra scene fantastiche (e soprattutto spoiler free) e la prima a raccontarci dell'universo è la sceneggiatrice Lauren Hissrich:

"È un luogo di grandi ricchezze e grande potere, ma anche un luogo ci grandi violenze e grandi sofferenze."

La descrizione della showrunner apre il cerchio, nel quale uno alla volta si andranno ad inserire Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allen, ognuno dei quali racconterà un aspetto del controverso Continente a seconda delle esperienze vissute dal loro personaggio: se non avete ancora visto The Witcher, in questi brevi minuti avrete anche un assaggio di ciò che aspetta i protagonisti.

Se per Ciri "è un mondo spaventoso e brutale", per Yennefer è "ricco di magia e proprio per questo non ha limiti: la magia è caos organizzato.", eppure come tutti sappiamo, un tale potere deve avere un prezzo e, spesso, può arrivare a può arrivare a costare la vita allo stesso mago.

Il video prosegue con un excursus sulla storia del Continente, suddiviso in numerosi regni, dei quali però gli umani non furono i primi abitanti: elfi, nani e mostri sono stati i primi a solcare queste terre e adesso sanguinose e feroci guerre si consumano tra loro e gli umani per il loro controllo.

Famiglia, potere e dolore sono solo alcuni dei temi trattati nella serie, alla cui recensione finale vi rimandiamo o, se volete un rapidissimo recap, ecco The Witcher in 60 secondi raccontata da Henry Cavill.

Nonostante le numerose differenze tra serie TV e libri, l'attesissimo prodotto targato Netflix non tradisce le aspettative dei fan: fateci sapere la vostra!