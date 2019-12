Il viaggio di Michonne e Virgil potrebbe condurli nuovamente a Rick Grimes

Dopo la messa in onda del midseason finale di The Walking Dead 10, sono diverse le domande a cui i fan sono curiosi di trovare una risposta, come ad esempio dove potrà condurre il viaggio intrapreso da Michonne (Danai Gurira) nell'episodio sopra citato, dove ha fatto anche la conoscenza di Virgil (Kevin Carroll).

Nell'episodio, vediamo Michonne salpare insieme a Virgil in rotta verso la casa di quest'ultimo sull'Isola di Bloodsworth - posto complicato da rintracciare e pesantemente fortificato. Qui la nostra Sopravvissuta è intenzionata a recuperare tutte le armi necessarie per sconfiggere Alpha (Samantha Morton) e i suoi Sussurratori, con la promesse di cancellare il debito di Virgil con Oceanside e aiutarlo a ricongiungersi con la propria famiglia.



Da qui le ipotesi dei fan e degli appassionati che attraverso questa ultima missione, Michonne possa forse scoprire un qualche tipo di collegamento tra questa segretissima base navale e il CRM, l'operazione in stile militare che ha portato in salvo Rick Grimes a metà della nona stagione e che verrà approfondita nel film con Andrew Lincoln protagonista.



Anche Angela Kang, la showrunner, non esclude questa teoria: "Lo scopriremo quando riprenderemo con la storia a febbraio, ma quello che vede Michonne al momento è un bene per le comunità dei sopravvissuti, forse c'è qualcosa da fare su quell'Isola, qualcosa di importante che potrebbe aiutarli a porre fine alla guerra con i Sussurratori una volta per tutte".



The Walking Dead 10 tornerà con la seconda tranche di episodi a partire dal 23 febbraio 2020. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla notizia su Negan come cosa peggiore capitata a The Walking Dead.