Sam, Dean e un viaggio nel Purgatorio: ecco cosa li attende nella 15x09 di Supernatural

Il magazine TV Line ha intervistato Andrew Dabb, produttore esecutivo di Supernatural, dopo il grande cliffhanger del finale di metà stagione chiedendogli cosa accadrà negli ultimi episodi della più che decennale serie, giunta ormai al termine, e a giudicare della risposte sarà un finale esplosivo.

L'ottavo episodio aveva rivelato che la chiave per fermare Chuck potrebbe essere nel Purgatorio e, dopo averci lasciato con il fiato sospeso e un gran numero di domande, il produttore ammette che "l'episodio 9 non risponderà a tutte, ma a molte di esse. Inoltre funge da punto cardine per il resto della stagione, in cui tutto sarà diretta conseguenza di ciò che accade qui."

Sull'eventualità che in Purgatorio Dean e Sam incontrino qualche loro vecchia conoscenza rimane invece vago, affermando che succederà sì qualcosa, ma che il focus dell'episodio sarà sulle difficoltà che i fratelli Winchester dovranno affrontare, i quali potranno in qualche modo aiutarli a dimenticare i recenti rancori.

Altro punto toccato sono state le conseguenze della ferita condivisa da Chuck e Sam e se ques'ultimo sia o meno guarito dopo essere stato curato Sergei:

"Non credo che Sam sia completamente a posto. E anche se la ferita è guarita, psicologicamente, andrà in contro a qualche cambiamento. Penso anche che il modo in cui Chuck si relazionerà a Sam in questo episodio sarà quello di mostrargli, chiamiamola così, una spiacevole verità, e ciò che Sam vedrà continuerà a perseguitarlo anche successivamente."

L'intervista verte poi su uno dei temi più caldi della stagione: il ritorno di Jack. In merito Dabb afferma che "Quando Jack riapparirà, la sua morte lo avrà cambiato. La morte o "La Morte" cambiano sempre i nostri personaggi e tornerà, non necessariamente come una persona diversa, ma con una missione molto chiara."

Una gran quantità d'informazioni d'assimilare, e, nonostante la loro genericità, hanno senza dubbio attirato l'attenzione di chi, da anni, segue Supernatural.

Proprio adesso le ultime ore della serie The CW stanno venendo girate e l'intero cast si è recentemente riunito in occasione degli ultimi 60 giorni sul set il quale, forse, potrebbe regalarci un meraviglioso colpo di coda con un cameo di Mark Hamill.