Vice News Tonight, programma di notizie notturne di HBO, chiude

Su HBO non saranno più trasmesse le puntate di Vice News Tonight, il programma notturno dedicato alla diffusione di notizie alle nuove generazioni. Jesse Angelo sarà il nuovo presidente di Vice.

Il programma notturno giornaliero di notizie trasmesso su HBO, Vice News tonight, non è stato rinnovato per un'altra stagione, e dunque verrà trasmesso soltanto fino al prossimo settembre.

Dopo sette anni di rapporti con Vice, Rina Rosenstein, l'EVP della programmazione della celebre emittente americana ha dato l'annuncio, aggiungendo che il lungo periodo di collaborazione è stato meraviglioso, prima con le notizie settimanali e poi con quelle notturne. Ha ringraziato in particolare Josh Tyrangiel per avere creato un programma rivolto alle nuove generazioni praticamente da zero. E ha infine concluso dicendosi orgogliosa del lavoro svolto.

Il giornalista Tyrangiel lascerà il programma a fine mese, mentre Jesse Angelo, ex editore e CEO del New York Post, è stato nominato nominato presidente di Vice. L'obiettivo è quello di poter contare sull'incredibile esperienza di Jesse che ha già lavorato su vari tipi di canali di comunicazione come il digitale, l'audio e la televisione affinché Vice lasciando HBO posso espandersi e sperimentare anche nuove piattaforme. Sempre mantenendo la propria fama di marchio affidabile nella diffusione di notizie a un pubblico giovane.

Sarà quindi presto lanciato un nuovo notiziario notturno, e nelle prossime settimane si avranno maggiori informazioni riguardo al nuovo canale di distribuzione.