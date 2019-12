La fine è vicina, nel trailer del season finale di Watchmen

La serie TV di Watchmen ci ha riportato nel mondo creato da Alan Moore nel celebre graphic novel DC, aggiornato però all'era moderna. L'esperimento è riuscito, e lo show in onda su HBO ha alzato l'asticella ad ogni episodio, facendosi apprezzare da moltissimi spettatori.

Siamo però arrivati adesso alla sua conclusione, dato che manca ormai solo un episodio: si tratta del nono, chiamato "See how they fly", probabilmente in riferimento ad un verso di Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles, dato che non è la prima volta che viene citata un'opera musicale nel titolo di una puntata.

Nell'ultimo episodio ci si aspetta di risolvere il cliffhanger con cui si era conclusa l'ottava puntata, dove abbiamo assistito al rapimento e alla probabile fine del Dr. Manhattan, proprio dopo che era stato esplorata l'evoluzione del rapporto tra quest'ultimo e Angela Abar.

Il nono episodio di Watchmen potrebbe anche essere l'ultimo della serie, che non è stata ancora rinnovata per una seconda stagione. Damon Lindelof però non sembra preoccuparsene, anzi: "Non è la mia storia, no? Me ne sono appropriato. E così l'idea che qualcun altro si faccia avanti per fare un'altra stagione di Watchmen per me è emozionante. Eccome se la guarderei. Questi nove episodi dono tutto quello che avevo da dire su Watchmen a questo punto, e vedremo come ripartire da lì".

Voi che ne pensate? Sperate in una seconda stagione di Watchmen?