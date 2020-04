La fine è vicina nel trailer ufficiale di Fear The Walking Dead 6

Nonostante la sospensione delle riprese di Fear The Walking Dead, a causa dell'emergenza Coronavirus, l'emittente televisiva AMC ha deciso di condividere il primo trailer ufficiale dell'attesa sesta stagione.

Trovate il video in calce alla notizia, nel filmato vediamo diverse scene in cui i protagonisti della serie si trovano a dover affrontare zombi e avversari umani, per cercare di sopravvivere all'evento che ha sconvolto per sempre il mondo di The Walking Dead. Inoltre, mentre una musica inquietante ci accompagna durante i vari momenti del video, possiamo sentire la voce di Morgan, ferito a morte nel finale della quinta stagione, che parla alla radio, concludendo il suo discorso con questa frase: "Dovete vivere. Tutti voi, se mi sentite cercate di sopravvivere". Sembra anche che scopriremo il passato di Ginny, nuova e misteriosa antagonista.

Infine scopriamo che le puntate inedite verranno trasmesse nel corso della prossima estate, anche se non è stata ancora indicata una data certa a causa dell'emergenza Coronavirus, che ha bloccato la produzione di tutti gli show, incluso il finale della decima stagione di The Walking Dead.

Alcuni fan della serie sono alla ricerca di indizi sul destino di Morgan in Fear The Walking Dead 6, convinti che in realtà il personaggio interpretato da Lennie James sia sopravvissuto anche a questo ennesimo attacco.