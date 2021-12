Victoria dei Maneskin e quel terribile dramma: 'Ha visto morire sua madre'

Mentre il successo dei Maneskin continua inarrestabile, uno dei membri della band si trova costretto a convivere con un dolore insanabile. Stiamo parlando di Vitoria De Angelis, la bassista del gruppo che ha dovuto affrontare negli anni scorsi la dolorosa perdita di sua madre.

A rivelarlo è stata proprio la nonna di Vic, che in una recente intervista ha ammesso come questo evento abbia segnato per sempre la vita della giovane musicista.

"Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine".

La nonna della bassista ha poi aggiunto: "Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin. Passeremo le feste di Natale insieme. Verrà in Danimarca e staremo insieme".

Proprio qualche settimana fa tra l'altro, i Maneskin hanno vinto gli MTV Awards come migliore rock band, il gruppo romano insomma continua a macinare successo uno dopo l'altro. Chissà quale sarà il prossimo della lista. Intanto, i 4 sono attesi come ospiti al Lollapalooza Stockholm e sicuramente sapranno portare nelle fredda Svezia tutto il loro folle calore.