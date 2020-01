Un video casting conferma alcuni rumor sulle nuove, e vecchie, conoscenze di WandaVision?

Nelle ultime ore è trapelato un nuovo video casting per l'attesissima serie WandaVision, il cui debutto è stato piacevolmente anticipato, preannuncerebbe l'inaspettato ritorno di un personaggio, da anni scomparso dal set dei Marvel Studios, che potrebbe trasformare il volto della serie targata Disney+.

Essendo un video proveniente dalle audizioni, non c'è ancora certezza della presenza di questo personaggio, né quali dettagli verranno utilizzati nella trama, ma, nel dubbio, vi sconsigliamo la lettura se non volete anticipazioni indesiderate.

Mentre ci sono state voci che circondano la resurrezione della Visione e i ben noti poteri di Scarlet Witch in grado di deformare la realtà, la clip, che troverete in calce, potrebbe confermare la presenza dei gemelli nati dalla relazione tra i due protagonisti... E non solo.

Protagonista del provino è il giovane attore Nick Fisher, che interpreta Tim, uno dei gemelli: nel video lo vediamo rimproverare suo fratello, ma è la menzione dello zio che dorme sul divano a catturare l'attenzione di tutti, poiché potrebbe significare il ritorno di Pietro Maximoff aka Quicksilver, il fratello di Wanda scomparso dopo gli eventi di Avengers: Age Of Ultron.

I rumor intorno al debutto dei gemelli, i futuri Wiccan e Speed, sono parecchi e forse con questo video abbiamo avuto la conferma della loro apparizione, anche se l'eventuale ritorno del personaggio di Aaron Taylor-Johnson sarebbe ancor più stupefacente.

Si diceva che il personaggio sarebbe tornato in Avengers: Endgame in seguito allo schiocco riparatore, o che sarebbe apparso da qualche altra parte nel futuro del franchise, ma ad oggi non ci sono notizie certe in merito al su ritorno nel Marvel Cinematic Universe, anche se la clip lascerebbe ben sperare.

Intanto nuove foto dal set di WandaVision ci mostrano un'anteprima della serie che potrebbe essere ambientata anche a Doomstadt, città natale del Dottor Destino.