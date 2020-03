Disney+: nel nostro video parliamo di catalogo, prezzo e come abbonarsi

Dopo un'attesa di oltre cinque mesi Disney+ è disponibile in Italia. Il servizio della multinazionale americana si presenta ricco di contenuti, grazie alla presenza di alcune delle serie più famose degli ultimi anni. Ecco un nostro video in cui vi parliamo del catalogo e delle caratteristiche di Disney+.

All'interno del sito dedicato troveremo opere per tutti i gusti: oltre ai film classici della Disney come Il Re Leone, Aladdin, La Bella e la Bestia e Cars, saranno presenti anche le opere dedicate ai supereroi della Marvel, i fan dei cinecomics potranno rivedere infatti tutta le pellicole degli Avengers, dal primo film del 2012 ad Endgame, capitolo finale della Saga dell'Infinito e che ci ha mostrato l'appassionante lotta tra Captain America, Iron Man e gli altri contro Thanos. Non solo, all'interno del catalogo troveremo opere originali come The Mandalorian, attesa serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e con protagonista Pedro Pascal, interprete di un misterioso cacciatore di taglie.

La Disney ha offerto due diversi modi per potersi abbonare al suo servizio streaming: un pagamento mensile a 6,99€ oppure un'unica rata annuale a 69,99€. È possibile condividere il proprio account, registrando fino ad un massimo di dieci dispositivi, mentre lo streaming in simultanea è limitato a quattro diversi profili.

Se siete ancora indecisi, è possibile usufruire del servizio tramite un'offerta prova dalla durata di una settimana, al termine della quale sarà rinnovato automaticamente, come abbiamo spiegato nella nostra guida all'iscrizione su Disney+.