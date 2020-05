Il video dell'esibizione di Diodato ad Europe Shine a Light dall'Arena di Verona

E' andato in onda ieri sera Europe Shine a Light, la manifestazione che ha preso il posto dell'Eurovision 2020, annullato a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. A rappresentare l'Italia c'è stato Diodato, che ha cantato la sua "Fai Rumore" da un'Arena di Verona deserta.

L'esibizione integrale è stata trasmessa dalla Rai, e come avvenuto anche per le altre è stata pubblicata anche sul canale YouTube dell'Eurovision Song Contest. Il vincitore di Sanremo 2020 aveva registrato il video qualche giorno prima, e come si può vedere nel filmato in apertura l'impatto è stato davvero molto emozionante.

Diodato è infatti entrato nell'Arena deserta e buia, salvo poi "illuminarla" sul ritornello. La sua canzone è infatti diventata, indirettamente, uno dei simboli di questo periodo e del lockdown che ha vissuto il nostro paese.

Non è stata nemmeno casuale la scelta dell'Arena di Verona, che negli anni passati è stato uno dei simboli indiscussi dei concerti estivi ma che quest'anno resterà vuota a causa delle misure imposte dalle autorità sanitarie per evitare la diffusione del virus.

L'esibizione di Diodato ha commosso molti, anche per la scenografia dell'Arena, su cui sono stati proiettati i colori del nostro Tricolore. Il filmato è già tra le tendenza di YouTube, con oltre 113mila visualizzazioni.