Un video di Fear The Walking Dead conferma una teoria dei fan

Nelle ore precedenti l'emittente televisiva AMC ha condiviso un promo dell'universo di The Walking Dead, nel video sono presenti anche alcune scene della scorsa stagione di Fear The Walking Dead, che secondo i fan non sono state scelte casualmente.

Come ricorderete la stagione precedente si è conclusa con un cliffhanger inaspettato: Morgan viene ferito con un colpo di pistola che lo ha colpito vicino al petto, inoltre a complicare ulteriormente le cose la scena si chiude mostrandoci un'orda di zombi che si avvicina al personaggio che ha fatto la sua comparsa nella prima puntata della serie. Sono in molti però a credere che Morgan sia riuscito a sopravvivere in qualche modo, magari ricevendo un aiuto inaspettato.

A conferma di ciò, sempre secondo gli appassionati al fumetto di Robert Kirkman, troviamo il promo condiviso da AMC che mostra proprio Morgan in azione, in scene già viste, ma che comunque hanno messo il personaggio interpretato da Lennie James sotto i riflettori.

Le puntate inedite della sesta stagione andranno in onda nel corso del 2020, anche se ancora non conosciamo una data di uscita precisa, sappiamo però che Fear The Walking Dead è in fase di produzione, le riprese sono già iniziate, quindi siamo sicuri che nei prossimi giorni potremo avere qualche informazione in più sullo show.