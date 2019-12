Un video mostra l'applicazione degli effetti speciali in Marvel's Runaways

Come sappiamo, Marvel's Runaways è una serie targata Hulu basata sull'omonimo fumetto ideato dal brillante Brian K. Vaughn (Saga, Y: The Last Man, Papar Girls), successivamente raccolto in corso d'opera nientemeno che da Joss Whedon (Buffy, Avengers) e trasposto in uno show per piattaforma streaming fino a quest'anno.

La serie è stata generalmente ben accolta e ha visto un'evoluzione narrativa durata tre anni, fino alla cancellazione avvenuta pochi mesi fa a causa della chiusura della Marvel Television e della riorganizzazione interna dopo l'avvio delle produzione streaming su Disney+. I fan stanno ora cercando di scendere a patti con la realtà fattuale delle cose, e cioè che i Runaways non torneranno più nella veste che hanno imparato a conoscere e amare, anche se non è detto che non possano essere re-introdotti più avanti, in un nuovo progetto.



Per omaggiare comunque la serie, il canale Youtube FuseFX ha voluto condividere con gli appassionati un video VFX Breakdown dedicato appunto all'analisi dell'applicazione degli effetti speciali, in particolar modo su di una sequenza che vede al centro della scena i pugni di Chase in una battaglia contro Pride.



Cosa ne pensate? Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla spiegazione del finale di Runways data dagli showrunner della serie.