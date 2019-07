La video recensione di Chernobyl, la serie evento di HBO

Chernobyl, la serie prodotta da HBO che racconta il disastro avvenuto nella primavera del 1986 nella centrale nucleare ucraina, è stato forse il più grande successo nel panorama televisivo di questa prima metà di 2019. Immancabile arriva quindi la nostra video recensione.

Chernobyl spiega come e per quali motivi accadde il disastroso incidente che causò la pressoché totale devastazione della cittadina di Pryp"jat', luogo nel quale sono ancora oggi visibili gli effetti del disastro avvenuto trentatré anni fa. Il cast della serie conta nomi come Stellan Skarsgard, Jared Harris ed Emily Watson, mentre la regia è affidata a Johan Renck per la sceneggiatura di Craig Mazin, che della serie è anche creatore.

L'incredibile successo di Chernobyl, che ha portato la serie HBO ad essere la serie europea di Sky più vista di sempre, è arrivato anche alle orecchie di personaggi di peso nell'ambiente, come George Martin: lo scrittore ha infatti espresso il suo apprezzamento per la serie, definendosene un grandissimo fan. Proprio Chernobyl, d'altronde, ha permesso ad HBO di rialzarsi dopo le critiche per il finale di Game of Thrones.

Qualcuno invece ha cominciato a fantasticare su improbabili crossover: una teoria che circola in rete vede infatti un possibile collegamento tra Chernobyl e Stranger Things 4.