Un video di Servant ci mostra i traumi dei personaggi dell'inquietante serie di Shyamalan

All'interno del catalogo di Apple TV+, la serie TV Servant è una di quelle che si è fatta immediatamente notare per la sua atmosfera da thriller soprannaturale. Una featurette resa disponibile in esclusiva per il portale Collider ci mostra alcuni interventi degli autori come quello del regista M. Night Shyamalan.

Le dichiarazioni di Stephen King su Servant, che ha definito inquietante lo show ideato da Tony Basgallopon, sono la dimostrazione di come il prodotto originale di Apple TV+ sia tra i più particolari tra quelli presenti all'interno del catalogo streaming di proprietà del colosso della tecnologia.

In Servant assistiamo alla storia dei due coniugi Dorothy (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbell), che decidono di assumere Leanne (Nell Tiger Free) come tata per il loro bambino. La situazione assume toni inquietanti - come mostrato già nel trailer di Servant - quando si scopre che l'infante in realtà è un bambolotto e che la coppia in realtà non ha mai superato il trauma per la tragica morte prematura del loro bambino.

La featurette - che potete visionare cliccando al link alla fonte in calce all'articolo - inizia con una persona che bussa insistentemente alla porta di una casa, mentre fuori diluvia. Successivamente è possibile ascoltare l'intervento di Shyamalan che descrive l'opera come una 'famiglia dove qualcosa di tragico è accaduto'. Gli interventi del regista si alternano con quelli del produttore esecutivo Ashwin Rajan, accompagnate da un serie di sequenze che mostrano i personaggi principali, soffermandosi sulle loro angosce.

Avete già visto lo show di Apple TV+? Vi ricordiamo infine che ci sarà una seconda stagione di Servant, dopo l'annuncio effettuato dallo stesso regista lo scorso novembre.