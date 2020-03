Un video di Twitter ci mostra come sarebbe The Witcher se Geralt avesse un gatto

Mentre The Witcher è sospesa per la quarantena, i fan della serie di punta del catalogo di Netflix sono impegnati in creare fan art e divertenti video con protagonista il celebre cacciatore di mostri. In particolare ha avuto molto successo un filmato in cui è presente Geralt insieme ad un gatto.

La serie incentrata sul personaggio nato dalla mente dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski ha avuto un notevole successo, anche grazie all'ottima prova recitativa di Henry Cavill e del resto del cast, in particolare di Freya Allan e Anya Chalotra. Il simpatico account Twitter OwlKitty ha quindi voluto condividere questo video in cui fa vedere ai fan come si comporterebbe un gatto nel mondo di The Witcher. Come potete vedere dal filmato presente in calce alla notizia OwlKitty è pronto ad accompagnare Geralt nelle sue avventure, in particolare nel finale notiamo una spiccata abilità nei combattimenti.

Il post ha avuto subito una grande diffusione, venendo anche condiviso dalla showrunner della serie di Netflix, Lauren Hissrich, che ha affermato come il video sia stato particolarmente apprezzato dai suoi figli. In attesa di sapere quando potrà riprendere la produzione vi segnaliamo questa notizia riguardo le nuove copertine di The Witcher edite dalla Casa Editrice Nord e che sono state riproposte a causa della grande richiesta per i libri di Sapkowski, in particolare dopo il successo dello show.