La videorecensione de Le Terrificanti Avventura di Sabrina - Parte 3

Saranno disponibili su Netflix a partire dal prossimo 24 gennaio gli otto nuovi episodi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina - Parte 3, a seconda di come la si voglia guardare terza stagione della serie creata da Roberto Aguirre-Sacasa e basata sui fumetti Archie Comics o terza parte della prima stagione.

Quello che è sembrato abbastanza certo al nostro Andrea Stella che ha recensito gli episodi è però un calo più o meno significativo del pathos e dell'attenzione ai dettagli, a suo avviso inferiore alla qualità delle due stagioni precedenti. Lo ha scritto nella recensione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina - Parte 3 e ve lo riproponiamo in chiave video attraverso una montaggio elaborato nella nostra videorecensione, che trovata in alto.



Questa la sinossi della terza stagione: "Sebbene Sabrina abbia sconfitto suo padre Lucifero, il Signore Oscuro rimane intrappolato nella prigione umana del suo amato fidanzato, Nicholas Scratch. La ragazza non può vivere in pace sapendo che Nick si è sacrificato per lei quindi, con l'aiuto dei suoi amici mortali, "The Fright Club" (composto da Harvey, Rosalind e Theo), Sabrina decide di liberarlo dalla dannazione eterna e riportarlo tra le sue braccia. Tuttavia, spetterà proprio a lei assumere il titolo di "Regina" dell'Inferno in assenza di suo padre, allo scopo di difendere il trono da un letale pretendente, il Principe dell'Inferno Calibano."

Protagonista de Le Terrificanti Avventure di Sabrina - Parte 3 è come sempre una splendida Kiernan Shipka.