Ecco il videoriassunto ufficiale di Westworld 2, in attesa della terza stagione

La terza stagione di Westworld sarà un nuovo inizio, secondo quanto dichiarato da Thessa Thompson. Ovviamente ci saranno però tantissimi riferimenti a ciò che è successo nelle precedenti puntate: per questo HBO arriva in nostro soccorso, a rinfrescarci la memoria con un video incentrato sugli eventi della seconda stagione.

Assistiamo quindi all' ascesa di Dolores , e alla presa di coscienza che la porterà a compiere anche azioni spietate pur di garantirsi la libertà. Gli autori ci hanno poi dato la possibilità di indagare il mondo di Westworld anche dal punto di vista della spietata azienda che lo gestisce e che lo ha creato, attraverso una prospettiva più "esterna" rispetto a quanto visto nella prima stagione, volta a mettere in chiaro i veri scopi che si celano dietro agli intenti della Delos. Dopo gli eventi rivoluzionari avvenuti nel corso la seconda stagione ci ritroveremo a seguire le nuove imprese degli automi, ora liberi di conquistarsi una posizione nel mondo reale.

Accanto agli attori storici della serie, come Evan Rachel Wood (Dolores), Jeffrey Wirght (Bernard), Thessa Thompson (Charlotte Hale), Thandie Newton (Maeve) e Luke Hemsworth (Ashley Stubbs), Simon Quaterman (Lee Sizemore), Ed Harris (Uomo in Nero), troveremo anche Aaron Paul (Caleb), Lena Waithe (Ash), Vincent Cassel (Serac), Marshawn Lynch (Giggles), MIchael Ealy (Jake), Scott Mescudi (Francis). Le new entry dovrebbero andare ad arricchire il cast, che ha visto diversi personaggi uscire di scena.

Per approfondire ulteriormente gli eventi passati vi rimandiamo alla timeline completa di Westworld.