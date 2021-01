Dove viene portato Rick Grimes? Facciamo il punto, tra The Walking Dead e World Beyond

I film dedicati a Rick Grimes dovrebbero coprire il periodo di vuoto dopo la misteriosa scomparsa dello sceriffo nella nona stagione di The Walking Dead. Sappiamo che un elicottero lo ha portato da un’altra parte dell’apocalisse zombie, ma non precisamente dove. Lo spinoff The Walking Dead: World Beyond ci ha fornito però alcuni indizi.

L’allontanamento di Rick ha portato la serie targata AMC a distaccarsi nettamente dai fumetti di Robert Kirkman, ormai vicino alla morte Grimes infatti è stato soccorso da Jadis e caricato su elicottero per salvargli la vita o subire un misterioso trattamento. Attualmente, gli unici personaggi che sanno che Rick potrebbe essere vivo sono Michonne e la piccola Judith.

Michonne trova gli effetti personali di Rick su una barca vicino ad Alexandria, che si trova in Virginia. Per Rick tornare a casa dopo essere atterrato a Portland (Oregon) o Omaha (Nebraska) sarebbe una sfida davvero ardua. Viaggiare da New York alla Virginia nell'apocalisse zombie invece sarebbe molto più probabile.

Il primo episodio di The Walking Dead: World Beyond ha finalmente rivelato l'identità del gruppo che si muove con gli elicotteri: Civic Republic Military. Anche se l'ubicazione della Repubblica Civica non è stata ancora confermata, il gruppo fa parte di un'alleanza a tre con altre grandi comunità a Portland e Omaha. Il loro obiettivo principale sembra essere quello di trovare una cura al virus zombie compiendo esperimenti sugli esseri umani.

The Walking Dead: World Beyond inizia con l'arrivo della Repubblica Civica al Campus Colony, alcune persone del Campus rimangono sospettose riguardo al rifiuto della Repubblica di rivelare la loro posizione. Per guadagnare la fiducia di Iris e Hope, Elizabeth della Repubblica Civica consegna alle sorelle una mappa che indica una struttura a New York che sembra apparentemente essere il luogo in cui lavora il padre delle sorelle che è stato allontanato dalla Colonia del Campus per la sua esperienza scientifica. Sembrerebbe che la Repubblica Civica abbia sede a New York, quindi la Grande Mela è il luogo dove potrebbe trovarsi Rick.

Sfortunatamente, non sappiamo le vere intenzioni di Elizabeth e che cosa ha in serbo per il gruppo, la mappa di New York potrebbe rivelarsi un tranello, o un luogo separato dove avvengono esperimenti scientifici piuttosto che il luogo in cui risiede la popolazione della Repubblica.



The Walking Dead non ha ancora confermato se solo la Repubblica Civica ha accesso agli elicotteri o se i veicoli sono disponibili per tutti i membri dell'Alleanza. Rick potrebbe essere stato catturato dai rappresentanti di Portland o Omaha ma la scoperta di Michonne supporta la teoria che Rick sia atterrato a New York.



