Vieni da me, Alena Seredova incinta si confessa:'Una rinascita dopo la rottura con Buffon'

Alena Seredova, showgirl ed ex moglie di Gigi Buffon, dopo la fine della storia con il campione del mondo avvenuta nel 2014 a causa della relazione del compagno con Ilaria d'Amico, ha ricostruito la sua vita insieme al manager Alessandro Nasi.

Ospite da Caterina Balivo nel suo programma tv "Vieni da me", la Seredova ha comunicato di essere incinta di una bambina, il suo terzo figlio dopo i due figli maschi avuti da Gigi Buffon.

Sono passati dieci anni dall'ultima volta che Alena Seredova è diventata mamma, e stavolta il parto dovrebbe avvenire a giugno, ma forse anche prima. Felicissima, la modella ha confessato alla conduttrice Rai di essere molto emozionata: "Alla mia età ho deciso di tuffarmi in questa nuova avventura perché dall’ultimo figlio sono passati dieci anni e non mi ricordo più niente. Per me è come se fosse la prima volta".

Per la modella ceca questa gravidanza è vissuta come una rinascita personale, un lieto evento che dà solidità alla coppia formata con Alessandro Nasi dal 2014. Dalla dolorosa separazione con il calciatore, infatti, Alena ne era uscita piena di ferite e sfiduciata nei confronti dell'amore. Sembra proprio che il fiocco rosa sia per lei una bellissima svolta.

Tra le belle notizie del mondo della televisione di recente Sossio ha chiesto a Ursula di sposarlo a "Uomini e Donne" dopo anni di corteggiamento, e si è conclusa bene la questione Giovanna Botteri-Michelle Hunziker che hanno fatto pace.