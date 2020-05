Vieni da me: Sergio Cammariere lascia la diretta, attimi di imbarazzo per Caterina Balivo

Sergio Cammariere è stato ospite da remoto al programma Tv condotto da Caterina Balivo, "Vieni da me". Il compositore e pianista di indimenticabili brani come "Tutto quello che un uomo", ha fatto vivere alcuni attimi di imbarazzo alla trasmissione della presentatrice Rai.

Caterina Balivo gli ha chiesto se avesse passato la quarantena in casa da solo, ed il compositore ha risposto che l'ha passata insieme al suo gatto, e poi chiede: "Se vuoi ve lo faccio vedere" e scompare dall'inquadratura della telecamera di casa sua.

Nello studio piomba il silenzio e aleggia qualche istante di imbarazzo, il collegamento viene interrotto dalla produzione per non far vedere la sedia vuota e la Balivo chiede :"Ci ha lasciato così? Dov'è il gatto?" ma ecco che la linea viene ristabilita e subito compare Cammariere con il suo micio in braccio, "Bellissimo" commenta la presentatrice, che congeda Sergio ringraziandolo per essere stato in loro compagnia.

Caterina Balivo è stata intervistata da Costanzo riguardo la separazione temporanea dal marito Guido Maria Brera, mentre ancora è incerto il futuro della conduttrice a "Vieni da me" che forse verrà sostituita al timone del programma tv da una sua collega.